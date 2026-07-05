Despiden entre dolor al maestro Jesús Peña

Entre aplausos, lágrimas y múltiples muestras de cariño, familiares, amigos, compañeros de trabajo y exalumnos despidieron este sábado al profesor Jesús Guadalupe Peña Betancourt, docente de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, del municipio de Ocampo, quien perdió la vida luego de enfrentar complicaciones en su estado de salud.

El último adiós se realizó en el panteón Jardines del Recuerdo, en Monclova, donde decenas de personas acompañaron el cortejo fúnebre para rendir homenaje a un maestro que dedicó gran parte de su vida a la formación de niñas y niños de la Región Centro de Coahuila.

Durante los últimos días, el estado de salud del profesor fue seguido con preocupación por la comunidad educativa y habitantes de Ocampo, quienes a través de redes sociales difundieron cadenas de oración y mensajes de aliento con la esperanza de su recuperación. Tras confirmarse su fallecimiento, las publicaciones se transformaron en condolencias y reconocimientos a su trayectoria.

Compañeros docentes destacaron su compromiso con la enseñanza, así como su disposición para apoyar a alumnos, padres de familia y colegas. En redes sociales, diversas instituciones educativas y ciudadanos expresaron su pesar por la pérdida de quien consideraron un educador ejemplar.

Durante la ceremonia de despedida, el féretro permaneció rodeado de arreglos florales mientras familiares recibían el respaldo de quienes acudieron para acompañarlos en uno de los momentos más difíciles. El ambiente estuvo marcado por el silencio, las oraciones y los abrazos de solidaridad.

La muerte del profesor Jesús Guadalupe Peña Betancourt ha causado profundo pesar en el municipio de Ocampo y en la comunidad educativa de la Región Centro, donde será recordado por su vocación de servicio, su calidad humana y el legado que dejó en varias generaciones de estudiantes.