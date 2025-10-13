Agarran a "Ratón" con las manos en la masa en Nava

NAVA, COAH. – A pesar de los constantes reportes de robos en distintos sectores del municipio, elementos del Mando Coordinado lograron detener a un sujeto identificado como Raymundo "N", alias "La Lanza", acusado del delito de receptación dolosa. Al momento de su detención, le fueron asegurados diversos objetos presuntamente de procedencia ilícita.

El arresto se llevó a cabo durante uno de los operativos de vigilancia; sin embargo, habitantes de Nava manifestaron su preocupación, asegurando que los hechos delictivos siguen ocurriendo con frecuencia y que las autoridades no han logrado frenar la ola de robos que afecta tanto a comercios como a viviendas.

Vecinos exigieron mayor presencia policiaca y resultados concretos, señalando que los patrullajes son esporádicos y que la respuesta a los llamados de emergencia suele ser tardía.

Las autoridades invitaron a quienes reconozcan alguno de los artículos asegurados a acudir a la Comandancia de Nava para identificarlos y presentar su denuncia ante el Ministerio Público. No obstante, muchos ciudadanos expresaron su desconfianza respecto a que estas acciones logren disminuir la inseguridad en el municipio.