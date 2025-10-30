Mujer lesionada tras choque en la carretera Saltillo–Monterrey

Ramos Arizpe, Coahuila.– Una mujer de 38 años resultó herida luego de verse involucrada en un accidente vehicular registrado la noche de este miércoles sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del entronque con la autopista rumbo a Monterrey.

Según los primeros informes, el percance ocurrió cuando una camioneta Chevrolet Tahoe gris impactó a otra unidad que se encontraba detenida a un costado de la vialidad. Dentro de este vehículo permanecía la mujer, quien relató que apenas se reincorporaban al camino tras cargar combustible cuando sintió el golpe.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe atendieron a la afectada, quien presentaba dolor en la espalda, cuello y abdomen, al no portar el cinturón de seguridad.

Tras ser valorada, fue trasladada al hospital Muguerza en código amarillo; su estado de salud se reporta estable.

Policías municipales resguardaron el área mientras elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, realizaron las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad de los conductores.

Las autoridades informaron que la lesionada es originaria del ejido Higueras y que continuarán las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.