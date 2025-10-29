Clausuran vivienda en Praderas Casas Nuevas por maltrato animal y presunto incendio provocado

Una vivienda ubicada sobre la avenida Obrero Unido, en la colonia Praderas Casas Nuevas, fue clausurada por autoridades municipales luego de que trascendiera un caso de presunto maltrato animal y un incendio que habría sido provocado por la misma propietaria, una mujer con presuntos problemas mentales, quien incluso atacó a los bomberos con piedras durante el siniestro.

El domicilio marcado con el número 1315 fue asegurado esta semana, colocándose sellos de suspensión y prohibición de acceso, tanto para personas como para los animales que habitaban en el lugar. La medida se tomó una semana después del incendio, tras denuncias vecinales que señalaron que la mujer maltrataba constantemente a sus mascotas.

Vecinos de la zona narraron que los hechos no eran nuevos, pues desde hace tiempo se escuchaban gritos y llantos de los perros al interior de la vivienda. “Se oía cómo les pegaba, los perritos gritaban, pero aun así no se iban, siempre estaban afuera de la casa esperándola”, relató una vecina afectada.

Tras el incendio, las mascotas permanecieron en el exterior del inmueble, sin resguardo ni alimento. Los propios vecinos iniciaron una campaña para rescatar y atender a los animales, logrando salvar a uno de ellos, mientras que el otro aún no ha sido localizado.

La vivienda permanece bajo resguardo y con sellos oficiales, mientras que autoridades determinarán las acciones a seguir, tanto por el incendio intencional como por el presunto maltrato animal.