Carlos Villarreal entrega 400 becas a estudiantes de Monclova

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la entrega de 400 becas del Programa de Redondeo de un centro comercial, para estudiantes de preparatorias y universidades, acompañado por la directora general de la cadena comercial.

Este programa cuenta con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez y refleja la unión de esfuerzos entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada para fortalecer la educación de las y los jóvenes monclovenses.

Las becas beneficiarán a estudiantes de alto rendimiento académico y liderazgo de los siguientes planteles educativos:

- CBTIS No. 36

- COBAC Prepa 24

- COBAC Carmen Elizondo de Ancira

- CECYTEC Norte John F. Kennedy

- CECYTEC Monclova Sur Venustiano Carranza

- CECYTEC Xochipilli

- Preparatoria Ladislao Farías Campos

- CONALEP Monclova

- Escuela Normal de Monclova

- Escuelas de la UAdeC

- Instituto Tecnológico Superior de Monclova

- Universidad Politécnica de Monclova–Frontera

- Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila.

En representación de los estudiantes beneficiados, Alonso Arreola expresó su agradecimiento por este importante beneficio: "Gracias por creer en el potencial de los jóvenes. Cada beca es una semilla de esperanza que sin duda dará fruto en el mañana. Con profunda gratitud reiteramos el compromiso de aprovechar esta oportunidad al máximo y de seguir trabajando con dedicación".

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal reconoció el compromiso social de Super Gutiérrez y el respaldo del Gobierno del Estado: "Agradezco profundamente al centro comercial por su compromiso con la educación. Este programa es el resultado de la voluntad de los clientes y del trabajo en unidad".

Durante el evento, también estuvieron presentes: Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova; Esra Cavazos del Bosque, Coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova; Glenda Lila Suárez Rodríguez, Regidora de Educación, Arte y Cultura; y Clara Yuridia Briseño Hernández, Directora de Educación Municipal.

El alcalde reiteró que en Monclova se trabaja en equipo y con compromiso, sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada para seguir abriendo oportunidades a la juventud.