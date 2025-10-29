Nuevas obras de pavimentación benefician a familias en Monclova

Como parte del compromiso de llevar desarrollo parejo a todos los sectores de la ciudad, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la obra de pavimentación de la calle Nube en la colonia Elsa Hernández, con una inversión superior a 1.9 millones de pesos, realizada dentro del Plan de Inversión “Prendamos Monclova” y las obras sociales del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el evento, el alcalde también dio el banderazo de arranque a dos nuevas obras de pavimentación en el mismo sector: la calle Hortensias, entre Narcisos y Gardenias, y la calle Gardenias, entre Narcisos y Maravillas, que beneficiarán directamente a decenas de familias que por años habían solicitado la mejora de sus vialidades.

En su mensaje, Villarreal Pérez destacó que su administración continuará trabajando en coordinación con el Gobierno Estatal para seguir impulsando proyectos que eleven la calidad de vida de las familias monclovenses.

“Seguiremos trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para continuar transformando los distintos sectores de nuestra ciudad, brindando calles más seguras y dignas para todos”, expresó el alcalde.

Uno de los beneficiarios, Erick Contreras Alberto Castilla, estudiante y vecino de toda la vida de la colonia Elsa Hernández, agradeció la obra y reconoció el compromiso de las autoridades.

“Desde chico tuve la ilusión de ver las calles en mejores condiciones para transitar con seguridad. Hoy esta nueva vialidad es una realidad, gracias al alcalde Carlos Villarreal, que le entra con todo y cumple sus compromisos”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su propósito de llevar infraestructura y bienestar a cada rincón de Monclova, impulsando un desarrollo equitativo y de resultados.