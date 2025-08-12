Motociclistas Detenidos por Irregularidades en Operativo Vial de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Seguridad Pública de Frontera realizó este lunes un operativo vial en la colonia Occidental, donde fueron aseguradas tres motocicletas por diversas irregularidades. La intervención se llevó a cabo al mediodía en el cruce de las calles Almadén y Tamaulipas, con el objetivo de prevenir accidentes y fomentar el cumplimiento del reglamento de tránsito.

En el operativo participaron tres patrullas y al menos cinco elementos de la corporación, quienes detuvieron a motociclistas que circulaban sin casco, sin licencia de manejo, sin placas o a exceso de velocidad. Las unidades que no cumplían con los requisitos fueron retiradas con grúa al corralón municipal.

Uno de los afectados, Rolando Espinoza, lamentó que su motocicleta fuera asegurada, ya que representa su único medio de transporte y su herramienta principal para buscar empleo.

"La moto es lo más económico que tengo, pero ahora tengo que pagar la multa y el arrastre, lo que me afecta mucho en lo económico, estaba a punto de llegar a mi casa y yo si portaba casco", declaró.

Por su parte, el director de Transporte y Vialidad de Frontera, José Ibarra Guajardo, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada para mantener el orden vial en el municipio y reducir el número de accidentes.

"Estamos reforzando los operativos para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, evitando tragedias que pueden prevenirse con el cumplimiento de las normas básicas de tránsito", afirmó.

Las autoridades reiteraron el llamado a los motociclistas a portar siempre el casco de seguridad, contar con licencia vigente y tener sus unidades debidamente registradas, como parte de una cultura vial responsable.