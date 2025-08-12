Avance del 80% en la construcción del par vial de la colonia Occidental en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que el par vial de la colonia Occidental presenta un avance del 80% y se encuentra en la recta final para su próxima inauguración. La obra contempla una inversión cercana a los 130 millones de pesos, y será una vía clave para la movilidad urbana del municipio.

"La prioridad es que las familias fronterenses disfruten de más tiempo juntos y menos tiempo en el tráfico. Esta obra representa un avance estratégico para Frontera y sus habitantes", expresó la edil.

El proyecto conectará la calle Coahuila con la Zona Centro y la colonia Occidental, y forma parte de una demanda ciudadana que llevaba más de tres años en espera. El diseño incluye un paso a desnivel bajo las vías del tren de Ferromex, cuyo tramo se encuentra actualmente en construcción.

Pérez Cantú destacó que este desarrollo urbano se ha realizado con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del equipo del programa Mejora, lo que ha permitido atender una de las necesidades más urgentes en materia de tránsito vehicular.

"En estos días debe estar viniendo el director de obra pública del estado para hacer una supervisión de obra, y esperamos las indicaciones que nos den desde el Estado para hacer la inauguración", adelantó.

La nueva vialidad está diseñada para desahogar el tráfico que se concentra en la zona centro de la ciudad, beneficiando tanto a automovilistas como a peatones, y marcando un precedente en la modernización de la infraestructura urbana de Frontera.