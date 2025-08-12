Avanzan familias de Coahuila en regularización de propiedades

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- Gracias a las gestiones del alcalde Óscar Ríos Ramírez y al respaldo absoluto del gobernador Manolo Jiménez Salinas, este día se formalizó la firma de 15 escrituras que permitirán a igual número de familias del municipio avanzar en su proceso de escrituración y obtener la certeza jurídica plena de sus propiedades.

Este avance se logró a través de la estrategia estatal 'Mejora Coahuila', fortalecida por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en San Juan de Sabinas, en coordinación con la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica (CERTTURC). Dicho esquema facilita el proceso legal de escrituración con un costo preferencial, resultado de convenios y políticas públicas estatales y municipales que reducen de manera significativa el monto ordinario del trámite, pasando de aproximadamente $30,000 pesos a $2,900 pesos.

El subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, señaló que este beneficio es parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de garantizar seguridad patrimonial a más familias coahuilenses, gracias a la coordinación efectiva con el alcalde Óscar Ríos Ramírez.

En su mensaje, el alcalde Óscar Ríos Ramírez felicitó a las familias que hoy avanzan en su regularización y destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, los recursos municipales se multiplican para mejorar la infraestructura y los servicios públicos. Recordó que en lo que va del año se han recaudado 14.5 millones de pesos en impuesto predial, que junto con las inversiones estatales han permitido instalar luminarias LED, realizar trabajos de bacheo y pavimentación, y reforzar las labores de limpieza.

El director de CERTTURC, Miguel Ángel Leal Reyes, precisó que, bajo las instrucciones del coordinador general de 'Mejora', Gabriel Elizondo Pérez, y del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se busca agilizar los procedimientos legales. El trámite iniciado hoy contempla: firma de escrituras, registro en Catastro Municipal, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y entrega final del documento que acredita la titularidad legal de cada predio.

La ceremonia se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, con la presencia de Elier Sandoval Fernández, coordinador de CERTTURC en Nueva Rosita; Eduardo Reséndiz Carrales, titular del Registro Público de la Propiedad; Federico Quintanilla Riojas, coordinador regional de 'Mejora'; Ulises Cárdenas Herrera, coordinador municipal de 'Mejora'; Prof. Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento, y las familias beneficiarias.

Con el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el trabajo coordinado del alcalde Óscar Ríos Ramírez, San Juan de Sabinas avanza hacia un municipio con mayor certeza jurídica y seguridad patrimonial para sus habitantes.