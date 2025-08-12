Alcaldesa Laura Jiménez lidera mejoras viales en Múzquiz

Múzquiz, Coah. – El Gobierno Municipal de Múzquiz, que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, continúa trabajando a marchas forzadas para dar mantenimiento a las vialidades de la ciudad a través del programa de bacheo.

Con acciones permanentes y priorizando los reportes ciudadanos, las cuadrillas municipales avanzan en distintos puntos de todos los sectores, atendiendo las calles que más lo requieren para mejorar la seguridad y comodidad de los conductores y peatones.

"En Múzquiz, el programa de bacheo no se detiene. Seguimos avanzando a pasos de gigante, trabajando por nuestra gente y mejorando la infraestructura vial de nuestro municipio", expresó la alcaldesa.

El Gobierno Municipal destina recursos y esfuerzo constante para que #Múzquiz siga creciendo y mejorando su calidad de vida.