Estudiantes de Frontera contarán con transporte gratuito a universidades gracias al Estudiabús

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la economía familiar y respaldar a los jóvenes en su formación académica, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, anunció que a partir del próximo lunes 18 de agosto se reactivarán los recorridos del programa Estudiabús, que transporta a estudiantes a diversas universidades de la Región Centro.

Esta medida, dijo, reafirma el compromiso de su administración con la educación y el desarrollo de la juventud fronterense. Durante el primer semestre del 2025, el programa benefició a 250 estudiantes, facilitando su acceso a los centros educativos y promoviendo condiciones de igualdad para su desempeño escolar.

El Estudiabús cubrirá rutas hacia instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila, la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, la Universidad Vizcaya de las Américas, el Tecnológico de Monclova, así como las preparatorias ´Ladislao Farías Campos´ y el Cecytec, entre otras.

Por su parte, el director de Educación, Félix Rodríguez Ramos, señaló que ya se han recibido solicitudes de apoyo por parte de padres de familia cuyos hijos se encuentran actualmente en cursos propedéuticos. Agregó que mientras los estudiantes universitarios inician clases el 18 de agosto, los niveles de educación básica lo harán hasta el 1 de septiembre.

"Una madre de familia se acercó porque gastaban 100 pesos diarios en transporte, y no cuentan con los recursos necesarios. A partir de este lunes podrán ahorrarse ese dinero gracias al Estudiabús", comentó Rodríguez Ramos.