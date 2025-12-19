Contactanos
Coahuila

Cristian Venegas refuerza la seguridad en San Buenaventura: acciones de proximidad social

Las acciones de seguridad se centran en la vigilancia y el apoyo a comunidades vulnerables.

Por Azucena Tenorio - 19 diciembre, 2025 - 05:21 p.m.
      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El director de Seguridad Pública de San Buenaventura, Cristian Venegas, informó que durante la presente temporada decembrina se han reforzado las acciones de apoyo y proximidad social en beneficio de los distintos sectores de la cabecera municipal y de los ejidos, con el objetivo de brindar seguridad, acompañamiento y atención directa a la ciudadanía.

      El funcionario destacó que estas labores no solo se centran en la vigilancia, sino también en el respaldo humano y solidario, especialmente en las zonas con mayor vulnerabilidad.

      "Es muy importante la proximidad con la ciudadanía sambonense, para que las personas tengan la confianza y sepan que estamos para apoyarlos y ayudarlos en cualquier situación que ellos tengan", expresó.

      Venegas indicó que los elementos de la corporación han acudido de manera constante a sectores como las colonias Nogales, Benito y Valle Campestre, además de realizar actividades preventivas y de apoyo en diversos ejidos y en colonias de bajos recursos, así como en la zona de la Saca de Bucareli, donde se mantiene presencia para atender reportes y fortalecer la tranquilidad de las familias.

      Añadió que durante esta temporada decembrina se busca que la población se sienta acompañada y protegida, promoviendo un ambiente de confianza y cercanía entre la policía y la comunidad, lo cual permite una mejor respuesta ante cualquier eventualidad.

      Por último dijo que estas acciones forman parte de una estrategia integral para cuidar a las familias durante las festividades, reforzando la seguridad y el bienestar social en todo el municipio.

