Cristian Venegas refuerza la seguridad en San Buenaventura: acciones de proximidad social

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El director de Seguridad Pública de San Buenaventura, Cristian Venegas, informó que durante la presente temporada decembrina se han reforzado las acciones de apoyo y proximidad social en beneficio de los distintos sectores de la cabecera municipal y de los ejidos, con el objetivo de brindar seguridad, acompañamiento y atención directa a la ciudadanía.

El funcionario destacó que estas labores no solo se centran en la vigilancia, sino también en el respaldo humano y solidario, especialmente en las zonas con mayor vulnerabilidad.

"Es muy importante la proximidad con la ciudadanía sambonense, para que las personas tengan la confianza y sepan que estamos para apoyarlos y ayudarlos en cualquier situación que ellos tengan", expresó.

Venegas indicó que los elementos de la corporación han acudido de manera constante a sectores como las colonias Nogales, Benito y Valle Campestre, además de realizar actividades preventivas y de apoyo en diversos ejidos y en colonias de bajos recursos, así como en la zona de la Saca de Bucareli, donde se mantiene presencia para atender reportes y fortalecer la tranquilidad de las familias.

Añadió que durante esta temporada decembrina se busca que la población se sienta acompañada y protegida, promoviendo un ambiente de confianza y cercanía entre la policía y la comunidad, lo cual permite una mejor respuesta ante cualquier eventualidad.

Por último dijo que estas acciones forman parte de una estrategia integral para cuidar a las familias durante las festividades, reforzando la seguridad y el bienestar social en todo el municipio.