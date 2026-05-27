Javier Flores inicia campaña contra el dengue en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En el municipio de San Buenaventura, el alcalde Javier Flores Rodríguez, en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila, dio inicio a la campaña preventiva contra el dengue, reforzando las acciones de salud pública ante la temporada de lluvias.

Durante el arranque de la jornada en la colonia Benito Juárez, el edil agradeció el respaldo del secretario de Salud, Dr. Eliud Aguirre Vázquez, así como del jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Dr. Faustino Aguilar Arocha, por mantener el seguimiento permanente a las estrategias de combate al dengue en la región.

El alcalde destacó además el trabajo coordinado con la directora de Salud Municipal, Rossy Hipólito, y reconoció el esfuerzo diario del personal del departamento de salud, quienes realizan campañas de descacharrización, abatización y prevención en distintos sectores del municipio.

"En San Buenaventura todos los días salimos a trabajar con la misma actitud en la prevención y la lucha contra el dengue. Vamos a seguir haciendo equipo con la Jurisdicción Sanitaria por el bien de la ciudadanía", expresó el edil.

Por su parte, el secretario de Salud estatal informó que desde febrero se han intensificado las acciones preventivas en coordinación con los 38 municipios de Coahuila, con el objetivo de evitar la proliferación del mosquito transmisor.

"Las lluvias de junio y julio son las que más elevan los casos de dengue, por eso estamos reforzando las acciones desde mayo. Afortunadamente, en lo que va del año solamente se han registrado cuatro casos en todo el estado", señaló.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para colaborar manteniendo patios limpios, evitando acumulación de agua y permitiendo las labores de fumigación y prevención en las colonias.