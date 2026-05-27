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Coahuila

Javier Flores inicia campaña contra el dengue en San Buenaventura

El alcalde Javier Flores Rodríguez agradeció el apoyo de la Secretaría de Salud en la lucha contra el dengue.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 27 mayo, 2026 - 05:21 p.m.
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  • Javier Flores inicia campaña contra el dengue en San Buenaventura

    Autoridades estatales y municipales reforzaron las acciones de prevención contra el dengue ante la próxima temporada de lluvias en San Buenaventura.

  • Javier Flores inicia campaña contra el dengue en San Buenaventura

    Durante la jornada en la colonia Benito Juárez, personal de salud realizó labores de descacharrización, abatización y prevención contra el mosquito transmisor del dengue.

  • Javier Flores inicia campaña contra el dengue en San Buenaventura

    El secretario de Salud de Coahuila informó que las acciones preventivas contra el dengue se intensificaron desde febrero en los 38 municipios del estado.

  • Javier Flores inicia campaña contra el dengue en San Buenaventura

    Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener patios limpios y evitar acumulación de agua como medida preventiva contra el dengue.

  • Javier Flores inicia campaña contra el dengue en San Buenaventura

    En lo que va del año, Coahuila registra únicamente cuatro casos de dengue, resultado de las estrategias preventivas implementadas en todo el estado.

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  • Javier Flores inicia campaña contra el dengue en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En el municipio de San Buenaventura, el alcalde Javier Flores Rodríguez, en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila, dio inicio a la campaña preventiva contra el dengue, reforzando las acciones de salud pública ante la temporada de lluvias.

Durante el arranque de la jornada en la colonia Benito Juárez, el edil agradeció el respaldo del secretario de Salud, Dr. Eliud Aguirre Vázquez, así como del jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Dr. Faustino Aguilar Arocha, por mantener el seguimiento permanente a las estrategias de combate al dengue en la región.

El alcalde destacó además el trabajo coordinado con la directora de Salud Municipal, Rossy Hipólito, y reconoció el esfuerzo diario del personal del departamento de salud, quienes realizan campañas de descacharrización, abatización y prevención en distintos sectores del municipio.

"En San Buenaventura todos los días salimos a trabajar con la misma actitud en la prevención y la lucha contra el dengue. Vamos a seguir haciendo equipo con la Jurisdicción Sanitaria por el bien de la ciudadanía", expresó el edil.

Por su parte, el secretario de Salud estatal informó que desde febrero se han intensificado las acciones preventivas en coordinación con los 38 municipios de Coahuila, con el objetivo de evitar la proliferación del mosquito transmisor.

"Las lluvias de junio y julio son las que más elevan los casos de dengue, por eso estamos reforzando las acciones desde mayo. Afortunadamente, en lo que va del año solamente se han registrado cuatro casos en todo el estado", señaló.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para colaborar manteniendo patios limpios, evitando acumulación de agua y permitiendo las labores de fumigación y prevención en las colonias.

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