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Coahuila

Hombre es arrollado en pleno centro de Nueva Rosita

Las autoridades locales han iniciado una investigación para dar con el responsable del arrollamiento y esclarecer los hechos.

Por Teresa Muñoz - 27 mayo, 2026 - 07:24 p.m.
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      NUEVA ROSITA, COAH.- Un hombre fue arrollado sobre la avenida Presidente Carranza de la colonia Comercial, en pleno centro de la ciudad de Nueva Rosita, hecho que fue presenciado por varias personas y difundido rápidamente a través de redes sociales, generando gran conmoción entre la comunidad.

      En las imágenes compartidas se observa a un varón discutiendo y lanzando golpes contra el conductor de un automóvil Nissan Versa, color guindo, lo que derivó en un altercado.

      El automovilista, en un intento de escapar de la confrontación, maniobró en reversa varios metros, arrastrando a su oponente y dejándolo tendido sobre el pavimento, para posteriormente abandonar el lugar sin brindar auxilio.

      Testigos que se encontraban en la zona captaron el momento, sin embargo, ninguno de ellos intervino para auxiliar al afectado, lo que ha generado críticas en redes sociales por la falta de solidaridad ante la emergencia.

       

      Las autoridades locales ya investigan el caso para dar con el responsable y esclarecer los hechos, mientras que el video continúa circulando en plataformas digitales, evidenciando los hechos registrados en pleno corazón de la ciudad.

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