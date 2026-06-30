Fumigación en Frontera: Gobierno Municipal combate dengue y zika

FRONTERA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Frontera, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 4, reforzó las acciones de prevención y combate del dengue, zika y chikungunya mediante jornadas de termo nebulización realizadas durante la madrugada en distintos sectores del municipio.

Las labores de fumigación se llevaron a cabo de las 3:30 a las 5:00 horas en las colonias Centro, Americana, Praderas del Norte y El Alacrán, con el objetivo de reducir la presencia del mosquito transmisor y disminuir el riesgo de enfermedades entre la población.

El director de Salud Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija, informó que, por instrucciones de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, se mantiene vigilancia permanente y se fortalecen las campañas preventivas, especialmente durante la temporada de mayor reproducción del mosquito.

El funcionario señaló que la fumigación forma parte de una estrategia integral que también incluye acciones de limpieza, descacharrización y eliminación de criaderos.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantener limpios los patios, eliminar recipientes que acumulen agua y participar en las campañas preventivas impulsadas por el municipio.

El Gobierno Municipal informó que estas acciones se desarrollan de manera coordinada con la Jurisdicción Sanitaria Número 4 para fortalecer la prevención de enfermedades transmitidas por vector y proteger la salud de la población.