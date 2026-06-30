Marco Antonio Flores Vargas diseñará vestuarios en La Casa de los Famosos 2026

El diseñador de modas y vestuario artístico Marco Antonio Flores Vargas, originario de Monclova, volverá a participar en La Casa de los Famosos México 2026 al encargarse del diseño de prendas para algunos de los participantes de la cuarta temporada del reality.

El creativo, radicado actualmente en Monterrey, Nuevo León, donde cuenta con su tienda y taller de diseño, repetirá su colaboración en una de las producciones televisivas más populares del país, luego de haber confeccionado vestuarios para integrantes de ediciones anteriores.

¿Qué celebridades han usado sus diseños?

Entre las personalidades que han portado sus diseños se encuentran Mario Bezares, Arath de la Torre y Abelito, consolidando su trayectoria en el diseño de vestuario artístico para figuras del espectáculo.

Estilo y creatividad en el vestuario artístico

Marco Antonio Flores Vargas se ha distinguido por desarrollar prendas con un estilo artístico y original, trabajo que lo ha llevado a vestir a diversas celebridades a lo largo de su carrera.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 se estrenará el próximo domingo 26 de julio a las 20:30 horas, y el diseñador monclovense volverá a aportar su creatividad en la imagen de algunos de los participantes.