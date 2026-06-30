Albercas del Deportivo AHMSA al tope de agua estancada

A dos semanas de las intensas lluvias registradas en Monclova, las albercas del Deportivo AHMSA permanecen llenas de agua estancada, situación que ha generado preocupación entre personas que acuden diariamente al lugar para realizar actividad física, al considerar que podría convertirse en un foco de infección y favorecer la proliferación de mosquito transmisor del dengue.

De acuerdo con ciudadanos, el agua acumulada ha adquirido una coloración oscura y desprende malos olores perceptibles desde la calle del Estudiante, lo que evidencia el deterioro de las instalaciones tras permanecer sin atención.

Aunque actualmente los estudiantes se encuentran en periodo vacacional, los inconformes señalaron que existe el riesgo de que el agua continúe estancada durante las próximas semanas, agravando las condiciones sanitarias antes del regreso a clases.

Los usuarios describieron que el agua presenta un aspecto similar al de un pantano y señalaron que, debido a que el inmueble pertenece a AHMSA y ha permanecido en abandono durante años, desconocen quién podría intervenir para atender el problema.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades o a la instancia competente para que se realicen acciones de saneamiento y se evite que el sitio represente un riesgo para la salud pública.