Turismo coreano destaca en Saltillo durante el Mundial de Fútbol

SALTILLO, COAH.- Los turistas coreanos fueron el principal grupo de visitantes extranjeros que acudió a restaurantes de Saltillo durante la temporada del Mundial de Futbol, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Saltillo, Isidoro García.

El dirigente señaló que, aunque el sector restaurantero se preparó para recibir una mayor afluencia de turismo internacional, el consumo fue sostenido principalmente por clientes locales que acudieron a los establecimientos para seguir las transmisiones de los partidos.

Explicó que algunos restaurantes habilitaron espacios exclusivos para visitantes coreanos, equipados con pantallas para que pudieran observar los encuentros de su selección nacional. "En algunos restaurantes hubo áreas exclusivas para coreanos, donde ponían pantallas y les fue bastante bien. Yo creo que ese fue el turismo que más tuvimos y lo supimos capitalizar", declaró.

García consideró que las estrategias impulsadas por el Municipio y el Gobierno del Estado para promover a Saltillo como destino turístico fueron positivas; sin embargo, reconoció que la llegada de visitantes internacionales fue menor a la esperada. Atribuyó esta situación al elevado costo que implicó asistir al Mundial, factor que limitó el desplazamiento de aficionados y redujo el impacto económico previsto para las ciudades que buscaron atraer turismo durante el torneo.

Indicó que representantes de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), CANIRAC y CANACINTRA han sostenido reuniones para aprovechar la experiencia obtenida durante este periodo y orientar las estrategias hacia la temporada vacacional de verano.

Añadió que también buscan fortalecer la promoción de los Pueblos Mágicos y mantener el interés de los aficionados durante las etapas finales del torneo, ya que los restaurantes continúan registrando una importante afluencia de clientes. Como ejemplo, mencionó que diversos establecimientos reportaron alta ocupación durante el partido entre Portugal y México, pese a que la Selección Mexicana no participó en ese encuentro.

Finalmente, destacó que el inicio del periodo vacacional representa una oportunidad para incrementar la contratación temporal de estudiantes y atender la mayor demanda de comensales durante el verano.