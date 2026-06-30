DIF Saltillo organiza Feria del Empleo para inclusión laboral de personas con discapacidad

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron una Feria del Empleo dirigida a personas con discapacidad, en la que participaron 19 empresas con vacantes adaptadas para este sector de la población.

Durante el recorrido por las instalaciones del DIF Saltillo, las autoridades supervisaron la atención brindada por las empresas, que realizaron entrevistas iniciales y evaluaciones de perfil para facilitar la colocación laboral y la vinculación con los sectores privado, público, comercial y de servicios.

Javier Díaz González señaló que el DIF Saltillo impulsa acciones permanentes para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante programas que favorecen su inclusión laboral. "Con ello, el DIF Saltillo promueve la vinculación laboral, brindando espacios de autonomía económica, trabajo digno, sin barreras de contratación y conectando directamente a las empresas con el talento de las personas con discapacidad", afirmó.

Luly López Naranjo informó que la feria se realizó en coordinación con el CRIT y con la participación de empresas como Turck, Purem Ramos, Lear Ramos Arizpe, Lear Arteaga, dos plantas de Mabe Saltillo, Santander, Seven, Soriana, Cinépolis, General Motors Ramos Arizpe, Samsung, Walmart Saltillo, Pastas La Moderna, Bodega Aurrera y dos sucursales de Sam's Club.

En otra actividad, el alcalde y la presidenta honoraria del DIF entregaron, por primera vez, reconocimientos y estímulos económicos a 53 colaboradores del organismo con una antigüedad de entre 10 y 17 años de servicio. "El DIF Saltillo hace un gran trabajo siempre para mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses y ahora reconocemos a quienes hacen que todo eso suceda: a ustedes, que todos los días con su esfuerzo, tiempo, trabajo y empeño hacen que las acciones y programas lleguen a quienes más lo necesitan", expresó el alcalde.

Díaz González indicó que, gracias a una estrategia financiera, fue posible otorgar por primera ocasión estos reconocimientos al personal del organismo. Luly López Naranjo destacó el compromiso del equipo del DIF y reconoció la labor de los trabajadores distinguidos. "Esta es la primera vez que se entregan y, como ustedes siempre buscan cómo ayudar a la gente, ahora nos tocaba a nosotros buscar el cómo sí ayudarlos a ustedes", señaló.

En representación del personal, Belinda Galván Contreras, con 17 años de antigüedad, agradeció el reconocimiento y reiteró el compromiso de los trabajadores con la comunidad. En la ceremonia también estuvieron presentes Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo, y Luis Fernández Martorano, director de Servicios Administrativos.