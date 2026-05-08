Autoridades de Frontera implementan acciones preventivas por 10 de mayo

FRONTERA, COAHUILA.- Ante la alta afluencia de visitantes que se espera este fin de semana en el panteón Dolores por la celebración del 10 de mayo, autoridades de Salud Pública de Frontera realizaron acciones preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue y chikungunya.

El director de Salud Pública, Miguel Sánchez Leija, informó que se aplicó abate en las lápidas, especialmente en los floreros que contienen agua, ya que estos se convierten fácilmente en criaderos del mosquito.

"Se le puso abate a cada florero, ya que contienen agua y es un criadero del mosquito. Se pudieron dejar máximo 52 horas las flores vivas en las lápidas", explicó.

Debido a esta situación, exhortó a las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos a optar por flores artificiales, ya que además de ayudar a prevenir la reproducción del mosquito, también representan un menor gasto económico.

El funcionario señaló que muchas personas acostumbran llevar arreglos florales naturales durante esta fecha, por lo que cada año se refuerzan estas medidas sanitarias para evitar riesgos de salud pública.

Además de los floreros, también se aplicó abate en las pilas de agua del camposanto y se realizó el rellenado correspondiente, buscando mantener bajo control cualquier posible foco de infección.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para colaborar con estas acciones preventivas y disfrutar de esta conmemoración con responsabilidad, evitando enfermedades transmitidas por vector.