Nacen crías de bisonte americano en Cuatro Ciénegas: Fundación Pro Cuatrociénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- A seis meses del regreso del bisonte americano a la Reserva El Santuario, en Cuatro Ciénegas, ya comenzaron a registrarse los primeros nacimientos de crías, marcando un nuevo capítulo en la restauración ecológica de la región.

La Fundación Pro Cuatrociénegas informó que este acontecimiento representa una señal positiva sobre la adaptación de la especie, luego de que en noviembre de 2025 fueran liberados 44 ejemplares en este ecosistema, tras más de 160 años de ausencia en el desierto coahuilense. La manada estuvo conformada por 38 hembras y seis machos provenientes del Rancho El Uno, en la Reserva de la Biosfera Janos, Chihuahua.

"Hace unos días comenzaron los primeros nacimientos de bisontes en la Reserva El Santuario, 6 meses después del histórico regreso de esta especie al territorio", compartió la fundación a través de sus redes oficiales.

El bisonte, considerado el mamífero terrestre más grande de América del Norte, habitó durante miles de años esta zona antes de desaparecer por la cacería y la pérdida de hábitat. Su reintroducción busca fortalecer la regeneración del suelo, mejorar la infiltración de agua y restaurar la cadena alimenticia natural del desierto chihuahuense.

"El bisonte, que durante miles de años habitó estas tierras antes de desaparecer de la región, vuelve hoy a hacer de Cuatrociénegas su hogar", destacó Fundación Pro Cuatrociénegas.

La reserva ecológica El Santuario cuenta con cerca de 4 mil hectáreas y se localiza en la Sierra de Menchaca, a unos 10 kilómetros del municipio. Ahí, la especie cumple una función clave como "ingeniero natural" del ecosistema, favoreciendo también la presencia de otras especies como el puma y el oso negro.

Para la organización ambientalista, ser testigos de estos nacimientos representa una muestra de resiliencia y renovación de la vida en Cuatro Ciénegas.

"Nos sentimos muy inspirados a seguir fortaleciendo la regeneración de nuestros ecosistemas y de todos sus habitantes", expresó la fundación.