Claudia Garza recorre San Juan de Sabinas para presentar sus propuestas

Sabinas, Coahuila (08 de mayo 2026).- Sin descanso, desde que amanece hasta el filo de la medianoche, la candidata a diputada local de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en el tercer distrito, Claudia Garza, mantiene una intensa agenda de reuniones con militantes del tricolor, simpatizantes y ciudadanos que se han sumado al proyecto que encabeza. Este viernes la acompañaron el profesor José Luis Flores Méndez, delegado del PRI en San Juan de Sabinas, y la maestra Delia Siller, dirigente Estatal de la CNOP.

En cada uno de estos encuentros, el respaldo hacia la candidata ha sido muy positivo, permitiéndole exponer un proyecto basado en la cercanía, la presencia permanente y una visión clara de lo que significa legislar con responsabilidad y compromiso social.

Durante una reunión con personal de salud, Claudia Garza reconoció el enorme valor de médicos, enfermeras y trabajadores que diariamente sirven a la comunidad con entrega y profesionalismo. "Como candidata a diputada local, buscaré dignificar sus condiciones laborales. Desde el Congreso impulsaré acciones para fortalecer su entorno de trabajo y su bienestar integral", expresó.

Como parte de su recorrido en San Juan de Sabinas este viernes, la candidata sostuvo encuentros con habitantes de la colonia Roma, presentando sus propuestas y escuchando nuevas peticiones ciudadanas. Asimismo, tuvo oportunidad de reunirse con vecinos de la colonia San Luisito y de la prolongación Allende, continuando así con una agenda de acercamiento directo con la ciudadanía.

Organizaciones, sindicatos y ciudadanos de distintos sectores le han manifestado todo su apoyo a Claudia Garza, quien reiteró que continuará recorriendo cada sector del distrito para escuchar de frente a la ciudadanía y construir propuestas que respondan a las verdaderas necesidades de las familias.

La candidata pide su voto de confianza este próximo 7 de junio porque, "soy mujer de palabra, no les voy a fallar".