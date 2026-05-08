Marbella Botello avanza a la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026

Gracias a su dedicación y esfuerzo académico, la alumna Marbella Botello, de la escuela Moderna Venustiano Carranza, logró avanzar a la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026.

Estudiante de sexto grado, Marbella ha destacado por su compromiso con el estudio, lo que le permitió obtener este importante logro que la coloca entre los mejores promedios a nivel regional.

La maestra Selene Villastrigo reconoció el desempeño de la alumna, destacando que su constancia ha sido clave para alcanzar este resultado.

Señaló que este tipo de logros reflejan no solo el talento de los estudiantes, sino también el trabajo en conjunto entre docentes y familias.

Como parte de esta etapa, la estudiante acudirá a la ciudad de Saltillo, donde participará en un paseo de reconocimiento junto a otros alumnos destacados, además de presentar un nuevo examen que definirá si se hace acreedora a una beca para continuar sus estudios de secundaria.

Este avance representa un orgullo para su escuela y un ejemplo para sus compañeros, al demostrar que el esfuerzo y la disciplina pueden abrir grandes oportunidades académicas.