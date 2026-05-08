Héctor Miguel García Falcón visita Ocampo y apoya a familias del campo

Ocampo, Coahuila.- Desde temprana hora de este viernes 8 de mayo, el candidato a diputado por el Sexto Distrito, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", recorrió el ejido San José de Carranza, en el municipio de Ocampo, donde saludó de manera fraternal a las familias de esta comunidad rural dedicada principalmente a la producción de candelilla y al ganado de agostadero.

Durante su caminata por el ejido, amas de casa y habitantes del lugar le dieron la bienvenida con muestras de apoyo y cercanía, expresándole mensajes de confianza rumbo a la próxima legislatura.

"Vamos a confiar en usted para que cuando llegue al Congreso del Estado pueda trabajar por nosotros y por las familias del campo", le expresaron algunas mujeres de la comunidad mientras dialogaban con el candidato.

En un ambiente cercano y de respeto, los habitantes compartieron con Héctor Miguel García Falcón sus inquietudes, necesidades y el sentir de quienes diariamente trabajan para sacar adelante a sus familias a través de las actividades del campo.

García Falcón señaló que conoce el valor del esfuerzo, del trabajo en equipo y del sacrificio que realizan las familias ejidales, ganaderas y productoras, por lo que aseguró que el campo será una prioridad dentro de su labor legislativa al llegar al Congreso del Estado.

"El campo no puede quedar fuera. Los ejidatarios, los ganaderos, los productores de leche y quienes trabajan actividades como la candelilla merecen respaldo real, iniciativas que generen oportunidades y la gestión de recursos que les permitan salir adelante", expresó.

El candidato destacó que existen temas delicados y necesidades históricas en las comunidades rurales que deben atenderse de manera directa y con sensibilidad, reiterando su compromiso de mantenerse cercano a la gente y trabajar desde el Congreso para impulsar acciones que beneficien verdaderamente a las familias del campo.

"Vean en mí a un amigo, a alguien que llega para quedarse, no solamente para venir a platicar y después no volver. Quiero seguir caminando con ustedes y trabajar juntos por mejores condiciones para nuestras comunidades", manifestó ante los asistentes.

Las familias del ejido agradecieron la visita y sostuvieron una amena conversación con el candidato, donde intercambiaron opiniones sobre las necesidades actuales del sector rural y las oportunidades que consideran importantes para fortalecer el desarrollo del campo en la región.