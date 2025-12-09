Sara Pérez Cantú reconoce labor humanitaria de la policía en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, destacó la labor humanitaria realizada por elementos de la Policía Municipal luego de que auxiliaran a una mujer en condición crítica y la trasladaran de inmediato al Hospital Amparo Pape de Benavides. Subrayó que este tipo de acciones reflejan la instrucción permanente de su administración: mantener cercanía con la población y ofrecer un servicio que priorice la vida y la dignidad de las personas.

El reconocimiento surgió después de que la patrulla 1052 participara en un operativo de emergencia, durante el cual los oficiales actuaron con rapidez para llevar a una mujer inconsciente hasta el área de urgencias. La oportuna intervención permitió que los médicos iniciaran de inmediato la atención necesaria, aumentando significativamente las probabilidades de recuperación de la paciente.

"Aquí reconocemos la labor de la unidad como de los policías que ayudaron a la persona, también al director y al subdirector por el gran trabajo que están haciendo en el tema de proximidad", señaló la alcaldesa, al resaltar que dentro de Seguridad Pública se han impulsado diversas iniciativas que buscan fortalecer el vínculo con la comunidad.

Pérez Cantú mencionó que los oficiales no solo responden a emergencias médicas, sino que también suelen apoyar a automovilistas varados, personas sin gasolina y ciudadanos con fallas mecánicas, además de organizar actividades sociales como la entrega de obsequios a familias vulnerables durante la temporada decembrina.

Para la administración municipal, estas acciones reflejan los valores y la vocación de servicio que deben distinguir a quienes integran las corporaciones de seguridad.

"Yo quiero que se recuerde este gobierno como el más ciudadano en la historia de Frontera; la indicación siempre ha sido ponernos en los zapatos de los ciudadanos, que siempre van antes que todo lo personal", sostuvo la alcaldesa, reafirmando su compromiso de mantener una policía cercana, solidaria y enfocada en generar confianza entre la población.