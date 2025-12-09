Sara Pérez Cantú presenta su primer informe de gobierno en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, anunció que todo está preparado para la presentación de su primer informe de gobierno, que se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el salón Cocoa, ubicado sobre el bulevar Ejército Mexicano.

La edil destacó que ha sido el trabajo en equipo lo que ha permitido sacar adelante los distintos proyectos y acciones desarrollados durante su primer año de administración.

Pérez Cantú explicó que en estos días se encuentran afinando detalles y realizando los últimos ensayos para garantizar que el evento se lleve a cabo de manera ordenada y clara para la ciudadanía. "Estamos en los últimos repases y ensayos en las instalaciones, pero ya muy contentos y con todo listo; solo daré otra checada a lo que daremos a conocer. Fue un año de muchos retos, de mucho trabajo, pero al final de cuentas la unidad y el equipo del cabildo y la Presidencia Municipal hemos sacado adelante todo", señaló.

Al informe asistirán alcaldes de la Región Centro, autoridades municipales, integrantes del cabildo y habitantes de Frontera, quienes conocerán de primera mano los avances, obras y programas implementados durante el último año.

La alcaldesa aprovechó para agradecer a su equipo de trabajo, resaltando el compromiso y la entrega que han mostrado en cada una de las áreas operativas del municipio. Destacó que muchos empleados han trabajado al cien por ciento, incluso sacrificando tiempo con sus familias para atender a la población. En ese sentido, llamó a mantener el esfuerzo y dedicación que, dijo, han sido clave para responder a las necesidades de los fronterenses.