Guillermo Lazarín entrega automóvil a Egla Hernández en Sabinas

SABINAS, COAH.- El presidente de la CANACO Sabinas, Guillermo Lazarín Soto, expresó su emoción y agradecimiento por la entrega del automóvil último modelo a la feliz ganadora, la señora Egla Berenice Hernández Martínez de la colonia Guadalupe.

En una entrevista, Lazarín Soto destacó que la entrega del premio es un momento muy especial para la comunidad de Sabinas y un reconocimiento a la participación y apoyo de los comerciantes y patrocinadores. "Estamos muy contentos de que tocó aquí en Sabinas... El banquetazo edición número veinticuatro fue un éxito, tuvimos mayor participación de comerciantes y patrocinadores, lo que nos da un índice de que fue un poco más grande y se vio el auge de personas durante todo el día", comentó Lazarín Soto.

La experiencia del Banquetazo 2025 fue muy positiva, según Lazarín Soto, quien destacó que la gente cada vez participa más y se prepara con anticipación para el evento. "Vemos que la gente cada vez participa más y se prepara desde antes... Esto les obliga a que el próximo año se preparen más también para que sea igual o mejor resultado".

Lazarín Soto expresó su confianza en que el Banquetazo 2025 superó los 25 millones de pesos en ventas, gracias al gran auge de personas que se vio durante todo el día. "Yo creo que sí, la verdad sí se vio mucho auge de gente... Podemos hacer un sondeo con los comerciantes y creemos que sí les fue mejor que otros años".

La entrega del automóvil a la ganadora es un momento culminante del Banquetazo 2025, y Lazarín Soto se mostró agradecido a todos los involucrados en el evento por su apoyo y colaboración.