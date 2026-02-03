Entregan apoyo social en Cuatro Ciénegas: alimentos y materiales

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Como parte del trabajo permanente en territorio y la atención directa a la población, siguiendo las indicaciones del alcalde, Ing. Víctor Leija Vega, el Departamento de Desarrollo Social, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Rural, llevó a cabo una jornada de acciones sociales en distintos ejidos del municipio.

Durante esta jornada se realizó la entrega de apoyo alimentario en el Ejido Cerros Prietos, como parte de las estrategias impulsadas por la administración municipal para fortalecer el bienestar de las familias, garantizar condiciones más dignas y mantener una presencia cercana y constante del Gobierno Municipal en las zonas rurales.

Asimismo, se llevó a cabo la entrega de material para la iglesia del Ejido Santa Teresa, contribuyendo al fortalecimiento de espacios comunitarios que cumplen una función social, de integración y apoyo para los habitantes de la localidad.

Todo esto como parte de las estrategia impulsada por el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega de gobernar cerca de la gente, escuchar de primera mano sus necesidades y trabajar de manera permanente con las comunidades rurales y todos los sectores del municipio, asegurando que los apoyos y programas lleguen a quienes más lo necesitan.

El Presidente Municipal reiteró que su administración continuará trabajando de manera cercana, constante y coordinada, impulsando programas sociales y acciones comunitarias que permitan un desarrollo más equitativo, garantizando que los beneficios del gobierno lleguen a todas las comunidades del municipio, sin distinción.

"Estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre dependencias municipales y el compromiso de la actual administración de seguir impulsando actividades que fortalezcan el desarrollo social, comunitario y la calidad de vida en los ejidos del municipio", finalizó el edil.