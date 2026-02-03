Sari Pérez Cantú presenta informe de SIPINNA en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de dar seguimiento a las políticas públicas dirigidas a la infancia y adolescencia, integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) realizaron una reunión municipal de trabajo, en la que presentaron ante la alcaldesa Sari Pérez Cantú el informe de actividades correspondiente al último semestre.

Durante el encuentro, las dependencias que integran el comité expusieron los avances, acciones y resultados obtenidos en materia de protección, prevención y garantía de derechos, destacando el trabajo coordinado entre áreas como el DIF Municipal, Seguridad Pública, Educación, Protección Civil, Deportes, Derechos Humanos, PRONNIF, Instancia de la Mujer y Transporte y Vialidad.

El informe incluyó la implementación de programas preventivos y de atención desarrollados tanto en planteles educativos como en distintos sectores del municipio, entre ellos pláticas sobre buen trato, prevención de adicciones, atención psicológica, proximidad social, capacitación a personal operativo y campañas de concientización dirigidas a niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Asimismo, se dieron a conocer las propuestas y líneas de acción que se estarán impulsando en los próximos meses, enfocadas en fortalecer la atención integral, reducir factores de riesgo y mantener una intervención permanente en temas sensibles como la violencia, la omisión de cuidados, las adicciones y el desarrollo emocional.

El Comité Municipal SIPINNA es presidido por la directora del DIF Frontera, Karen Cadena, quien reiteró el compromiso de continuar trabajando de manera transversal y coordinada, subrayando que la suma de esfuerzos institucionales permite consolidar entornos seguros, protectores y favorables para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes de Frontera.