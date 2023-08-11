Acompaña Hugo a niños y a niñas

San Buenaventura, Coahuila.- Desde muy temprana hora y con el entusiasmo de cerrar el provechoso curso de verano Santos-Pronnif, desde San Buenaventura salieron entusiastas los niños, niñas y adolescentes que formaron parte del proyecto Primero Guerreros.

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez acompañó a los pequeños habitantes de San Buenaventura quienes portaron orgullosos las playeras y gorras que les obsequió el Club Santos pues se llegó el anhelado día de conocer el estadio Modelo en Torreón, saludar a los jugadores y agradecer al Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís por acercar este curso a su pequeña ciudad.

El alcalde Hugo Lozano dirigió emotivo mensaje a los asistentes a este evento, principalmente reconociendo la visión y apoyo del amigo de los niños y niñas coahuilenses el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador de la entidad.

Con sincero agradecimiento y a nombre de todos los municipios representados así como los beneficiarios y participantes del campamento de verano organizado de manera conjunta por el Club de Fútbol Santos y la Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia, quienes han dejado una experiencia transformadora y enriquecedora para cada uno de los alumnos.

“Durante estas semanas, nuestros niños, niñas y adolescentes han tenido la oportunidad de aprender y desarrollarse en diversas disciplinas deportivas, especialmente en el fútbol, que es un elemento unificador y apasionante para nuestra sociedad. Nos encontramos ante una generación que valora la práctica deportiva como una forma de construir habilidades, adquirir valores fundamentales y forjar relaciones sólidas. Gracias a su apoyo, Señor gobernador, hemos podido ofrecerles un espacio seguro y estructurado, donde profesionales altamente capacitados se han dedicado a inculcar no solo técnicas deportivas, sino también valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la superación personal” destacó el alcalde pelirrojo.

El trabajo coordinado con la Procuradora María Leticia Sánchez Campos, la Directora General del INEDEC Alina Garza Herrera, el Sistema DIF y los directivos del Club Santos hizo posible el desarrollo eficiente del Curso de Verano “Santos - PRONNIF 2023” donde durante 4 semanas, niñas, niños y adolescentes pudieron aprender los conocimientos técnicos del fútbol así como otras habilidades deportivas.

El Ayuntamiento apoyó con el transporte gratuito y como cada día el DIF municipal preparó los snack, hidratación y lonche para un traslado seguro.