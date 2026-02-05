Policía Escolar interviene en acoso cibernético en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La Policía Escolar detectó un caso de acoso cibernético entre alumnas de una secundaria en el municipio de Frontera, situación que fue atendida mediante el diálogo entre las involucradas para frenar las agresiones y prevenir mayores consecuencias.

La coordinadora de la corporación, Antonia Rodríguez, informó que la semana pasada participó en una reunión con un grupo de 10 estudiantes, luego de que la psicóloga del plantel solicitara su intervención ante conflictos que ya habían escalado a redes sociales. Explicó que incluso se estaban realizando ataques y burlas que involucraban a la familia de una de las jovencitas afectadas.

Rodríguez señaló que durante el encuentro se les explicó a las alumnas las consecuencias legales y emocionales de sus acciones en plataformas digitales, recordándoles que los padres de familia pueden presentar denuncias ante el Ministerio Público cuando existe daño psicológico o moral, situaciones que —dijo— pueden prevenirse con cambios de conducta y mayor conciencia sobre el uso de redes sociales.

Indicó que este tipo de casos es frecuente entre estudiantes de secundaria y preparatoria, donde se crean memes dentro del mismo salón de clases y posteriormente se difunden en internet. Como ejemplo, relató un incidente en el que una alumna fue exhibida y ridiculizada por llevar útiles escolares diferentes, lo que derivó en burlas públicas.

Ante ello, la coordinadora sostuvo pláticas con las estudiantes involucradas para fomentar el respeto y la empatía, subrayando que existen distintos niveles socioeconómicos, pero que esto no debe ser motivo de discriminación ni obstáculo para que los jóvenes sobresalgan académicamente.

Finalmente, exhortó a la comunidad escolar a promover la solidaridad entre compañeros y a reportar cualquier situación de acoso para intervenir de manera oportuna.