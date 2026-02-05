Frontera realiza fumigación escolar para prevenir rickettsiosis

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de prevenir casos de rickettsiosis en los planteles educativos de Frontera, la Dirección de Salud avanza con las jornadas de fumigación en escuelas del municipio. El titular de la dependencia, Miguel Sánchez Leija, informó que actualmente no se tienen registros de esta enfermedad en la localidad, por lo que las acciones se realizan de manera preventiva.

Explicó que, aunque en Saltillo ya se han presentado dos casos de rickettsiosis en instituciones educativas, en Frontera la incidencia se mantiene en cero. Por indicaciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, las labores de fumigación iniciaron hace aproximadamente mes y medio y actualmente presentan un avance del 60 por ciento.

El funcionario señaló que continuarán trabajando de manera coordinada con autoridades educativas para concluir las acciones, cuidando que durante las fumigaciones no haya presencia de personal ni estudiantes, a fin de evitar cualquier riesgo por la exposición a químicos.

Sánchez Leija añadió que, debido a la temporada invernal, no se han registrado problemas con insectos o garrapatas en domicilios, ya que suelen resguardarse durante el frío; sin embargo, aseguró que se mantienen atentos a los reportes de la ciudadanía para realizar fumigaciones cuando sea necesario, en coordinación con la Secretaría de Salud, con el propósito de mantener a la ciudad libre de riesgos sanitarios.