Justicia por Jimena N: audiencia aplazada en Sabinas

SABINAS, COAH.- La audiencia intermedia por el feminicidio de Jimena N, adolescente de 17 años, fue aplazada para el próximo 27 de febrero.

Este caso, que generó gran conmoción entre la sociedad sabinense, se mantiene en el centro de la atención pública debido a los hechos que ocurrieron en su momento y, a la exigencia de justicia por parte de familiares de la víctima mortal.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con lo establecido por el tribunal, el proceso continuará su curso a través de la plataforma Zoom, en cumplimiento de las disposiciones legales que permiten la realización de audiencias virtuales.

En esta etapa, la defensa del imputado tendrá la posibilidad de solicitar un juicio abreviado, figura contemplada dentro del procedimiento penal.

La eventual aprobación de dicha petición dependerá de la evaluación del juez encargado y de la legislación vigente, lo que significa que aún no existe certeza sobre la modalidad en que se desarrollará el juicio.

Impacto en la comunidad

Este aspecto resulta crucial, pues podría modificar los tiempos y la dinámica del proceso judicial.

Mientras tanto, las autoridades mantienen una estricta vigilancia sobre el caso, garantizando que se cumplan las normas procesales.

La comunidad, por su parte, permanece atenta a los avances del proceso, manifestando su respaldo a la familia de Jimena y, exigiendo que se garantice justicia en memoria de la víctima.

El aplazamiento de la audiencia ha generado expectativa, pero también refuerza el compromiso social de acompañar cada etapa hasta que se dicte una resolución definitiva.