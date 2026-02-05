Exobreros de AHMSA regresan a Monclova tras diálogo con la Presidenta

Este jueves al mediodía, el grupo de exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA), encabezado por Julián Torres Ávalos, levantó oficialmente el plantón que mantenían en el Zócalo capitalino tras haber logrado un diálogo directo con la Presidenta de la República.

Aunque inicialmente se contemplaba el retorno para el fin de semana, el contingente decidió adelantar su salida y ya se encuentra a bordo de un autobús con destino a Coahuila, estimando su arribo a Monclova durante la madrugada de este viernes.

El ánimo de los trabajadores cambió drásticamente tras un encuentro fortuito a las afueras de Palacio Nacional. Según relató Torres Ávalos, compañeros del movimiento lograron abordar a la mandataria, quien les aseguró que el proceso de resolución para la siderúrgica avanza positivamente.

"Nos dijo que no nos preocupáramos, que las cosas van bien y que todo va a salir bien", compartió el líder sindical, subrayando que estas palabras de aliento fueron el motor para decidir que el tiempo en la Ciudad de México había sido bien aprovechado y era momento de volver con sus familias.