Tarjeta informativa

La Fiscalía General del Estado de Coahuila realizó la detención de Javier N de 40 años de edad por ser señalado como el probable responsable de dañar físicamente a quien es identificada como su madre y tío en el municipio de Nueva Rosita, San Juan de Sabinas.

La detención se realizó en la Colonia Independencia de Nueva Rosita.

El Lic. Diego Garduño, Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado señaló que el responsable iniciará su proceso legal y que en base a la instrucción del Fiscal General, Federico Fernández Montañez, cero tolerancia contra quien delinca.

Acciones de la autoridad

Con estas acciones la Fiscalía General del Estado de Coahuila en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública mantienen el compromiso de la seguridad y procuración de justicia.