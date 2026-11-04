Antonia Rodríguez advierte sobre acoso escolar en transporte público en Frontera

Las agresiones entre estudiantes fuera de los planteles educativos también pueden tener consecuencias legales, incluso cuando ocurren en el transporte público, advirtió Antonia Rodríguez, coordinadora de la Policía Escolar de Frontera, tras la difusión de videos de presunto acoso entre alumnos de secundaria a bordo de una unidad municipal.

La funcionaria informó que recibió las grabaciones a través de estudiantes y madres de familia, quienes solicitaron orientación sobre cómo proceder ante este tipo de situaciones. Una de las madres manifestó su intención de presentar una denuncia, debido a que, según señaló, su hijo ya había sido víctima de acoso por parte del mismo joven en otras ocasiones.

Rodríguez explicó que la Policía Escolar brinda asesoría a las familias, levanta un acta administrativa y canaliza los casos a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que se encarga de investigar y aplicar los protocolos correspondientes.

Acciones de la autoridad

Para iniciar el procedimiento, indicó, es necesario que la madre o el padre de familia proporcione el nombre del presunto agresor, el de su madre y su domicilio, con el propósito de realizar las citaciones correspondientes.

Respecto al comportamiento de los estudiantes durante el actual ciclo escolar, consideró que los casos de acoso han disminuido dentro de las instituciones educativas debido a las pláticas de prevención y capacitaciones que se imparten en los planteles.

Sin embargo, advirtió que algunas agresiones se están trasladando a espacios externos, como calles y unidades de transporte, donde los jóvenes pueden creer que no habrá consecuencias por sus actos.

Aclaró que, mientras dentro de las escuelas se aplican los protocolos de la Secretaría de Educación Pública, fuera de ellas las familias pueden recurrir a instancias como PRONNIF y el Ministerio Público de Menores Infractores, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Detalles confirmados

Añadió que las agresiones pueden derivar en sanciones y responsabilidades por los daños ocasionados, incluidos los psicológicos y morales, por lo que pidió a los estudiantes no minimizar las burlas, golpes o molestias hacia sus compañeros.

La coordinadora también hizo un llamado a los adultos que presencien este tipo de conductas para que intervengan de manera responsable y llamen la atención de los jóvenes, sin permitir que las agresiones continúen.

Señaló que incluso acciones que algunos consideran juegos, como golpear con una mochila o dar empujones, pueden provocar lesiones, entre ellas esguinces en el cuello.

Asimismo, pidió a los operadores del transporte público solicitar el apoyo de Seguridad Pública cuando detecten que algún pasajero está molestando o agrediendo a otros usuarios.

Finalmente, insistió en que la prevención del acoso escolar es una responsabilidad compartida entre padres de familia, autoridades educativas y sociedad, pues los estudiantes también deben sentirse seguros durante sus traslados hacia sus hogares.