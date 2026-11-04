Riña entre jóvenes deja un herido en panteón Dolores: confirma Sara Irma Pérez Cantú

Una riña entre jóvenes que realizaban labores de limpieza de tumbas en el panteón Dolores, el lunes 2 de noviembre, dejó a uno de ellos con una herida de machete en un brazo, confirmó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La alcaldesa informa sobre el incidente

La edil informó que, tras el incidente, se realizaron las investigaciones correspondientes y el caso fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que dará seguimiento a los hechos.

Señaló que se trató del único incidente registrado durante las actividades en el cementerio y aseguró que no representó un riesgo para las demás personas que acudieron a visitar a sus familiares.

Vigilancia en el panteón Dolores

Pérez Cantú explicó que el panteón permaneció vigilado durante la jornada, con presencia de elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, Salud y Vialidad, además de personal del Municipio.

Aunque dijo desconocer el motivo que originó el enfrentamiento, consideró que pudo tratarse de un desacuerdo entre los jóvenes, quienes presuntamente se encontraban realizando trabajos de limpieza de las sepulturas.

Llamado a la prevención

Ante estos hechos, hizo un llamado a los padres de familia para que estén atentos a las actividades y comportamientos de sus hijos, especialmente cuando detecten conductas violentas. La Alcaldesa recordó que existen programas de atención a la salud mental impulsados por el Gobierno del Estado y el Municipio, por lo que invitó a las familias a acercarse al DIF y a las autoridades educativas para solicitar orientación y apoyo.

Subrayó que la prevención de la violencia debe atenderse desde el entorno familiar y en todas las edades, con el propósito de identificar oportunamente conductas que puedan derivar en agresiones.