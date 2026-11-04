Intensifican revisiones al transporte público en Frontera: José Ibarra

La Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera intensificará las revisiones a las unidades del servicio público para verificar que cuenten con cristales y elevadores funcionales ante la llegada de la temporada de frío, con especial atención en el transporte intermunicipal, donde se han detectado mayores deficiencias.

José Ibarra Guajardo, director de Transporte, informó que el municipio cuenta con 224 unidades de taxi, 37 vehículos de transporte escolar y una flotilla aproximada de 78 unidades intermunicipales, aunque esta última cifra varía debido a que algunos camiones salen de circulación por cuestiones mecánicas.

Acciones de la autoridad

Explicó que el operativo de supervisión ya comenzó y contempla verificar las condiciones de las unidades, principalmente que tengan completos sus cristales y que funcionen las ventanillas y elevadores, para garantizar un servicio adecuado a los usuarios durante los meses de bajas temperaturas.

El funcionario reconoció que las mayores deficiencias se han detectado en el transporte intermunicipal, por lo que concentrarán ahí buena parte de las inspecciones.

Indicó que todavía no cuentan con un porcentaje de unidades acondicionadas para la temporada invernal, ya que será precisamente mediante este programa cuando determinen cuántos vehículos cumplen con las condiciones necesarias.

Por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, los inspectores también revisarán que los operadores tengan licencia vigente, tarjetón de identidad y examen toxicológico actualizado.

Detalles confirmados

Como parte de las primeras supervisiones, recibieron un reporte sobre una unidad de la ruta Independencia que presenta faltantes de cristales en algunas ventanillas. Los inspectores buscarán localizarla durante sus recorridos para notificar al operador y solicitar la reparación de las deficiencias.

Ibarra Guajardo explicó que cuentan con un formato mediante el cual el conductor o concesionario se compromete a corregir las observaciones en un plazo no mayor a 10 días. En caso de incumplimiento, se aplicarán las disposiciones correspondientes de la Ley de Movilidad o del Reglamento de Tránsito.

Las sanciones económicas, precisó, dependen de la irregularidad encontrada y pueden oscilar entre 300, 500 y 600 pesos.

Agregó que también se mantiene la supervisión de los requisitos de los operadores, entre ellos el examen toxicológico, cuya vigencia es de seis meses, por lo que debe encontrarse actualizado para prestar el servicio.

Operativo especial para diciembre

Por otra parte, adelantó que la Dirección de Transporte trabaja en un operativo especial para diciembre, debido al incremento de circulación vehicular y peatonal por las compras y actividades propias de la temporada. Para ello, buscarán coordinarse con Seguridad Pública y Protección Civil, con el propósito de diseñar un programa de vigilancia que será presentado a la Alcaldesa.