Avanza proyecto de Cargill y Afirme para analizar viabilidad de AHMSA

La conformación de un consorcio entre Cargill Financial y Banca Afirme para evaluar la adquisición de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) avanza de manera formal.

Las partes involucradas confirmaron que el proyecto es viable y que actualmente se desarrollan los trabajos técnicos y legales requeridos para su análisis, aunque aclararon que estas acciones no constituyen un compromiso definitivo de compra.

La información fue dada a conocer por la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta García, a través de la versión simplificada del primer informe rendido dentro de los expedientes 19/2023 y 77/2022.

En dicho documento, los acreedores garantizados señalaron que las labores ejecutadas representan los pasos pertinentes para consolidar el objetivo.

Etapas del proceso de adquisición

El reporte precisa que las etapas iniciales de este proceso incluyen la firma de un memorándum de entendimiento, a la par de una auditoría exhaustiva en los rubros financiero, jurídico, contable, fiscal, regulatorio y corporativo de ambas compañías.

Dentro del análisis se contempla la estimación del capital indispensable para una eventual reactivación operativa, además de esquemas para la recontratación de personal, la permanencia de proveedores clave y la tramitación de licencias y permisos ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Colaboración y comunicación entre las partes

De igual forma, el expediente refiere el inicio de mesas de trabajo con asesores financieros, la sindicatura y actores externos relevantes para mantener canales directos de comunicación durante el procedimiento.

Las instituciones participantes recalcaron que las actividades descritas corresponden de manera estricta a una etapa preparatoria de revisión de información y factibilidad del consorcio, por lo que hasta el momento no representan una oferta formal o de carácter vinculante para la adquisición.