Sara Irma Pérez Cantú anuncia nuevas inversiones en Frontera: Bodega Aurrera

La llegada de nuevos establecimientos comerciales y la posible reconstrucción de la Bodega Aurrera forman parte de las inversiones que se proyectan para Ciudad Frontera, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Durante la inauguración de una nueva tienda Bodega Aurrera, ubicada sobre la carretera 30, la edil destacó que la apertura de establecimientos permite acercar productos y servicios a las familias de distintos sectores del municipio, además de generar fuentes de empleo.

Señaló que el crecimiento comercial continuará, pues mantiene pláticas con distintos inversionistas interesados en instalar negocios en Frontera, aunque por el momento no dio a conocer nombres de las empresas ni fechas para su llegada.

Avances en la reconstrucción de Bodega Aurrera

Respecto a la Bodega Aurrera que resultó afectada por un incendio, indicó que existen avances en las negociaciones con el corporativo para concretar su reconstrucción. Explicó que actualmente se encuentran en la etapa final de los trámites y pagos pendientes para que puedan iniciar los trabajos.

Pérez Cantú estimó que hacia finales de noviembre podrían quedar listos los permisos y requisitos necesarios para comenzar la construcción, una vez que se cubra el último pago pendiente.

Impacto de las nuevas inversiones en la comunidad

Añadió que, mientras se resuelve la reconstrucción, el corporativo ha mantenido inversiones en el municipio mediante la apertura de otros establecimientos. Mencionó que la tienda inaugurada representa la cuarta inversión de este tipo y recordó que recientemente abrió otra sucursal en el acceso entre Monclova y Frontera, frente a Recaudación de Rentas.

La alcaldesa reconoció que, aunque estos establecimientos no generan una cantidad elevada de empleos, la contratación de entre 10 y 15 personas por negocio representa una oportunidad laboral para los habitantes.

Finalmente, señaló que la incertidumbre económica internacional ha influido en el ritmo de las inversiones, pero confió en que continúe la expansión comercial tanto en Frontera como en la Región Centro.