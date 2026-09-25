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Coahuila

Gobierno Municipal de San Buenaventura promueve el Día Naranja con Aerobox

La jornada de Aerobox reunió a mujeres del municipio para fomentar estilos de vida saludables.

Por Staff / La Voz - 25 septiembre, 2026 - 05:23 p.m.
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      San Buenaventura, Coah. - En el marco del Día Naranja, fecha destinada a generar conciencia y promover acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, el Centro LIBRE para las Mujeres, en coordinación con el DIF Municipal de San Buenaventura y la Instancia Municipal de la Mujer, llevó a cabo una jornada de activación física Aerobox en las Letras Monumentales de San Buenaventura.

      La actividad reunió a mujeres del municipio que participaron en una dinámica deportiva enfocada en promover estilos de vida saludables, fortalecer el bienestar físico y emocional, así como visibilizar la importancia de construir entornos seguros y libres de violencia.

      Durante el evento, las participantes vistieron prendas en color naranja, realizaron ejercicios de Aerobox bajo el mensaje "Muévete, fortalece tu cuerpo y construye una vida libre de violencia", reafirmando el compromiso de las instituciones por impulsar acciones de prevención, sensibilización y empoderamiento femenino.

       

      El Gobierno Municipal de San Buenaventura, encabezado por el alcalde Lic. Jesús Javier Flores Rodríguez, reiteró su respaldo a las estrategias que promueven la igualdad, el respeto y la protección de los derechos de las mujeres, sumándose a las actividades que cada día 25 de mes se realizan como parte de la campaña permanente del Día Naranja.

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