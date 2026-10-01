Material deportivo para Jardín de Niños en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. - Los espacios deportivos de San Buenaventura son una prioridad para la convivencia y para promover la activación física entre niñas, niños y jóvenes.

Con esta visión, el Gobierno Municipal de San Buenaventura continúa con acciones de rehabilitación y mejoramiento de áreas deportivas en distintos sectores de la ciudad.

A través del Departamento de Deportes, se realizaron trabajos de colocación de redes en las porterías del área verde de la colonia Ampliación 18 de Febrero, así como la instalación de malla de protección perimetral en la cancha techada del fraccionamiento Chabacanos, brindando mayor seguridad y mejores condiciones para la práctica deportiva.

También se entregó material deportivo al Jardín de Niños Amado Nervo, ubicado en la colonia Pueblo Nuevo, contribuyendo al desarrollo de actividades recreativas y formativas entre la comunidad estudiantil.

El regidor de Deportes, Abdiel Castellanos, y el director del área, José Javier "Pikex" Cano, destacaron que la colocación de redes protectoras y de portería mejora significativamente la imagen de los espacios deportivos, además de ofrecer instalaciones más dignas y funcionales para entrenamientos y torneos.

Ambos funcionarios agradecieron el respaldo del alcalde Javier Flores Rodríguez, quien ha impulsado diversos proyectos enfocados en la recuperación y mantenimiento de áreas recreativas y deportivas para beneficio de las familias de San Buenaventura.