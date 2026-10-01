Iván Terashima alerta sobre el consumo de alcohol en adolescentes de Coahuila

SALTILLO, COAH.- El inicio del consumo de alcohol, tabaco y drogas entre adolescentes puede estar relacionado con factores familiares, económicos y emocionales, entre ellos cuadros de depresión, advirtió Iván Terashima Zamora, director del Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve).

Explicó que una de las principales preocupaciones se concentra en estudiantes de nivel preparatoria, debido a que atraviesan una etapa de cambios y exploración en la que también puede existir influencia del círculo de amistades. "En un tema de adicción sí está ligado, digamos, a la salud mental, con algún problema familiar, económico, alguna depresión que tenga algún chavo", señaló.

Terashima indicó que cuando el Icojuve identifica a un joven que comienza a presentar problemas relacionados con el consumo de sustancias, se establece coordinación con el área de Salud Mental y Adicciones del DIF Coahuila para canalizarlo y buscar que reciba la atención correspondiente.

El funcionario destacó que la detección temprana resulta fundamental para evitar que el consumo avance y permitir que los adolescentes sean atendidos por las instituciones especializadas.

Como parte de las acciones preventivas, consideró necesario ampliar las alternativas de participación para los jóvenes mediante actividades deportivas, artísticas y culturales, con el propósito de que puedan desarrollar sus capacidades y contar con espacios de convivencia.

El director del Icojuve agregó que el DIF Coahuila dará a conocer próximamente los indicadores estatales relacionados con salud mental y adicciones, por lo que actualmente el instituto no dispone de una cifra anual consolidada sobre los casos detectados.