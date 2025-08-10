El Sistema DIF lleva 'Cine en los Ejidos' a San Antonio de la Cascada

San Buenaventura, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y comunitaria en las zonas rurales, el Sistema DIF San Buenaventura llevó la actividad "Cine en los Ejidos" a la comunidad de San Antonio de la Cascada, donde decenas de niñas, niños y adultos disfrutaron de una función al aire libre.

En representación del alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez, el regidor de Desarrollo Rural Armando Contreras encabezó el evento, acompañado por personal del DIF Municipal, quienes convivieron con las familias y distribuyeron palomitas y jugos a todos los asistentes.

La proyección de una película para todo público generó un ambiente de alegría y participación, fomentando la integración social y acercando oportunidades de esparcimiento a las familias que viven en los ejidos.

El DIF San Buenaventura continúa impulsando acciones que transforman, llevando entretenimiento, cultura y unión a cada rincón del municipio, con especial atención a las comunidades rurales.