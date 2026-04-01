Corredor gastronómico y concurso del nopal en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura invitó a la población y visitantes a participar en el corredor gastronómico y una serie de actividades culturales y recreativas que se desarrollarán durante esta Semana Santa, con el objetivo de fortalecer el turismo y apoyar al comercio local.

En rueda de prensa, el alcalde Javier Flores, acompañado por la regidora de Turismo y Fomento Económico, Zuleiky Ortiz, así como el director de Fomento Económico, Rolando Salas, dieron a conocer la agenda de eventos que se llevará a cabo en los próximos días.

Como parte de las actividades, este jueves 2 de abril arrancará el corredor gastronómico "Paradero del Sabor", el cual se instalará en el exterior de las instalaciones de la feria y permanecerá en funcionamiento hasta el domingo. En este espacio participarán alrededor de 30 comerciantes locales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos y platillos típicos de la región.

Asimismo, el viernes 10 de abril se realizará el concurso gastronómico del nopal a las 10:00 horas en la plaza principal, con la finalidad de promover la riqueza culinaria del municipio. Las autoridades informaron que se premiará a los tres primeros lugares.

Ese mismo día se llevará a cabo una callejoneada que iniciará en las instalaciones de Simas, recorriendo distintos puntos del municipio como la Plaza de la Cultura y la avenida Juárez. Durante el recorrido se presentarán leyendas interactivas y actuaciones, además de música en vivo para el disfrute de los asistentes.

Para el sábado 11 de abril, se tiene programado un recorrido turístico a la cascada de San Lorenzo, en el que los interesados podrán inscribirse en las oficinas de Fomento Económico. El trayecto contempla una caminata aproximada de cuatro kilómetros.

Las autoridades municipales destacaron que estas actividades forman parte de una estrategia para incentivar la llegada de turistas durante la temporada vacacional, al tiempo que se genera derrama económica en beneficio de los comerciantes y prestadores de servicios locales.