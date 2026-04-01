Todo listo y abierto en Cuatro Ciénegas: Manolo

Cuatro Ciénegas, Coahuila; 01 de abril de 2026.- Ante la llegada del periodo vacacional de Semana Santa, el gobernador Manolo Jiménez Salinas dio a conocer que todos los atractivos turísticos y naturales de Cuatro Ciénegas se encuentran abiertos y listos para recibir a miles de visitantes en este Pueblo Mágico.

"Todo está en orden para turistear en el Estado más seguro y, en el caso particular de Cuatro Ciénegas todos los atractivos están abiertos y listos para recibir a miles de turistas en estas vacaciones de Semana Santa. Tenemos una ocupación del 95 por ciento", destacó.

Recordó que en este Pueblo Mágico se encuentran espacios para la recreación como las Dunas de Yeso, las Minas de Mármol, Río San Marcos, las Playitas, bodegas vinícolas y viñedos, la Poza Azul, el Museo Casa Carranza y el monumento a don Venustiano Carranza, la plaza principal y el centro histórico, la Casa de la Cultura y el Museo Génesis, entre otros.

Durante su visita, el gobernador estuvo acompañado por el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija; el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal; la encargada del despacho de la Secretaría de Turismo, Martha Moncada y el subsecretario de la región Centro, Sergio Sisbeles.