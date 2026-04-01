Coahuila refuerza medidas contra incendios forestales en Semana Santa

Saltillo; Coahuila; 01 de abril de 2026.- Ante el incremento de visitantes a las zonas naturales durante el periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, hace un llamado a la población para prevenir incendios forestales, especialmente en las zonas montañosas, unos de los principales destinos turísticos del estado, especialmente en la región Sureste.

"Esta Semana Santa invitamos a la población a visitar nuestros pueblos mágicos con responsabilidad, cuidando nuestros entornos naturales, especialmente las zonas boscosas, desde el Gobierno del Estado trabajamos de manera permanente y en equipo con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil en la prevención y combate de los incendios forestales, cuidar nuestros bosques es tarea de todos", señaló el secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González.

Asimismo recordó que durante los últimos años se ha realizado una inversión histórica en equipamiento, herramientas, vehículos y apoyo aéreo, además de mejorar las condiciones laborales de las y los brigadistas, y gracias a este esfuerzo coordinado, Coahuila se mantiene entre los estados con mejores indicadores nacionales en control de incendios forestales y menor superficie afectada.

En lo que va del año, en Coahuila se han atendido 18 incendios forestales y 22 conatos, lo que refleja la importancia de reforzar las acciones preventivas en una temporada donde las condiciones climáticas, como altas temperaturas, vientos y vegetación seca, elevan considerablemente el riesgo de siniestros.

La Secretaría del Medio Ambiente advirtió que provocar un incendio forestal o encender fogatas en zonas no autorizadas constituye un delito, con sanciones que pueden alcanzar penas de prisión, así como multas de hasta 3.5 millones de pesos, conforme a la legislación ambiental y penal vigente.

Durante esta temporada, factores como las altas temperaturas, los vientos y la acumulación de material seco incrementan el riesgo de incendios, por lo que cualquier descuido puede generar daños graves a los ecosistemas, la biodiversidad y poner en riesgo la vida de brigadistas y visitantes.

Para hacer frente a este escenario, se mantiene una coordinación operativa entre los municipios de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, en conjunto con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Protección Civil, corporaciones de seguridad y brigadas forestales con el objetivo de reforzar la vigilancia y la atención oportuna ante cualquier conato de incendio.

Este despliegue contempla la participación a nivel estatal de casi 500 combatientes, 48 vehículos y el uso estratégico de tres aeronaves, además de infraestructura de apoyo como puntos de abastecimiento y fuentes de agua georreferenciadas para una respuesta más eficiente.

A este esfuerzo se suma la participación activa de instituciones educativas y sociedad civil. Universidades como la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el Tecnológico de Saltillo y la Universidad Carolina, a través de sus clubes y programas de medio ambiente, colaboran en acciones de concientización, difusión de medidas preventivas y vigilancia comunitaria durante esta temporada vacacional.

La Secretaría de Medio Ambiente hizo un llamado directo a todos los visitantes de las Sierras a evitar el uso de fuego en zonas naturales, recordando que encender fogatas o provocar incendios forestales no sólo representa un riesgo ambiental, sino también un delito grave.

Entre las principales recomendaciones destacan: no encender fogatas en áreas forestales; evitar el uso de pirotecnia, no arrojar colillas de cigarro, vidrio o basura, reportar de inmediato cualquier incendio o humo al 911 y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades.

Finalmente, la dependencia reiteró que la prevención es una tarea compartida y que la protección de los recursos naturales depende del compromiso de todos.

El Gobierno del Estado reafirma su política de cero tolerancia ante conductas que pongan en riesgo el patrimonio natural de Coahuila y convoca a la ciudadanía a disfrutar de manera responsable los espacios naturales durante esta Semana Santa.