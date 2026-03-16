Javier Flores impulsa la cultura con la Feria del Libro en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Autoridades municipales y culturales anunciaron la realización de la Feria del Libro en el municipio de San Buenaventura, la cual se llevará a cabo del 24 al 26 de marzo en la Casa de la Cultura de San Buenaventura con diversas actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes el alcalde Javier Flores y la subsecretaria de Cultura en la región Centro, Yolanda Cantú, quienes destacaron la importancia de impulsar la cultura y la educación como herramientas para fortalecer el desarrollo de la región.

Las autoridades señalaron que este tipo de eventos permiten generar un mayor acercamiento con la lectura y las expresiones culturales entre la población, además de abrir espacios para que niños, jóvenes y adultos puedan participar y expresarse.

En el marco de la feria se contemplan presentaciones de libros, conferencias, espectáculos infantiles, cuentacuentos y diversas actividades artísticas pensadas para toda la familia.

"Esta feria del libro va a fortalecer la identidad cultural de la región Centro. Recordemos que para nuestro gobernador es muy importante trabajar en coordinación y colaboración, lo que nos permite difundir escritores locales, así como la historia local y regional", expresó Cantú.

Además del impulso cultural, se espera que el evento genere derrama económica en el municipio, al atraer visitantes de distintas comunidades cercanas.

Entre las actividades programadas para el martes 24 de marzo destacan la presentación "Leyendas de Ocampo" a cargo de Luis Saldaña, la presentación del libro Sombra de Raquel del escritor Jorge Luis Gaitán y la participación artística de Yolanda Villa.

Asimismo, se contará con la participación del coro de la Escuela Normal, así como charlas, conferencias y otros eventos culturales que se desarrollarán durante los tres días de la feria.