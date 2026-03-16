Sari Pérez Cantú encabeza cabalgata por el 133 aniversario de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con entusiasmo, tradición y un ambiente festivo, cientos de cabalgantes participaron en la gran cabalgata conmemorativa por el 133 aniversario de la fundación de Frontera, encabezada por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, quien acompañó el recorrido junto a familias, jinetes y representantes de distintos municipios de la región.

El punto de partida fue la calle Felipe Ángeles, en la colonia Guadalupe Borja, donde desde temprana hora comenzaron a concentrarse los participantes provenientes de diferentes puntos de la región Centro-Desierto. Entre música, caballos engalanados y un ambiente de convivencia, el contingente recorrió las principales calles del municipio hasta llegar al Parque Ferrocarrilero, donde fueron recibidos con aplausos y un ambiente de auténtica fiesta popular.

A esta celebración se sumaron diversas autoridades, entre ellas el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y transmitió un mensaje de felicitación a las y los fronterenses por un aniversario más de la ciudad. También participaron el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, así como alcaldes y ediles de municipios vecinos.

Las actividades de festejo incluyeron una comida para los cabalgantes y se realizó la tradicional rifa de premios entre los participantes. Destacó también la aportación de Manuel Jiménez, padre del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien contribuyó con diversos premios para esta celebración, mostrando su respaldo a las tradiciones que distinguen a la región.

La jornada concluyó con un animado rodeo baile, donde música, convivencia y orgullo por las raíces norteñas marcaron el cierre de una celebración que reunió a la comunidad en torno a su historia y sus tradiciones. Bajo el liderazgo de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, Frontera celebró su aniversario fortaleciendo la identidad regional y el orgullo por las tradiciones que forman parte de la historia del municipio.