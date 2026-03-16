Trastorno mixto de ansiedad y depresión afecta a jóvenes y adultos mayores en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- Casos de trastorno mixto de ansiedad y depresión han sido detectados tanto en menores de edad como en adultos mayores, situación que preocupa al sector salud debido a los riesgos que representa para la estabilidad emocional y la calidad de vida de quienes lo padecen.

El director de Salud, Miguel Sánchez Leija, informó que se han atendido pacientes desde los 12 años de edad —incluso niños que apenas egresan de primaria— hasta adultos mayores de 60 años, quienes presentan síntomas relacionados con ansiedad y depresión.

Explicó que en el caso de los menores, gran parte de los problemas se originan por situaciones de bullying en las escuelas, sumado a conflictos dentro del entorno familiar.

"Los casos de más de 60 años los he atendido en el IMSS, pero también hay chiquillos que apenas van saliendo de primaria. Tiene mucho que ver el bullying y el entorno familiar; todo lo que engloba al estudiante les afecta mucho en el desarrollo escolar", señaló.

El funcionario explicó que estos trastornos provocan cambios importantes en el comportamiento de los menores, quienes comienzan a rechazar asistir a la escuela, presentan ansiedad constante y en algunos casos pueden caer en el consumo de sustancias tóxicas.

Indicó que la falta de acompañamiento y apoyo adecuado por parte de adultos también influye en que algunos jóvenes se acerquen al consumo de drogas u otras sustancias.

En cuanto a los adultos mayores, Sánchez Leija reconoció que los casos resultan más complejos de explicar, ya que muchas veces se trata de personas que cuentan con estabilidad económica o reciben una pensión, pero aun así presentan cuadros de ansiedad.

"En algunos casos son personas que no tienen preocupaciones grandes, reciben su pensión y tienen su vida tranquila, pero la cabeza de cada persona es diferente. En estos casos presentan miedo, no pueden dormir y sienten frustración por no poder salir o realizar sus actividades con normalidad", comentó.

El director de Salud señaló que este tipo de padecimientos se presentan con frecuencia en las consultas del sector salud, aunque no existe una estadística precisa debido a la constante atención de casos.

Finalmente, subrayó que la salud mental sigue siendo un tema complejo que requiere mayor atención, tanto por parte de los médicos como de la sociedad.

"Hace falta que los médicos y como personas modifiquemos un poco la atención hacia quienes sufren algún trastorno mental; eso puede hacer una gran diferencia", concluyó.